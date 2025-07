„Wheelie“ endet mit Salto: Biker schwer verletzt

Da wollte wohl jemand die anderen Verkehrsteilnehmer mit seinen „Fahrkünsten“ beeindrucken – der „Stunt“ ging aber gründlich in die Hose: Ein sogenanntes „Wheelie“ endete für einen 30-jährigen Motorradfahrer am Samstagabend in Imst in Tirol nämlich mit einem fatalen Überschlag und schweren Verletzungen.