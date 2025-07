Polizei schnappte 13 Lenker auf Alkohol und Drogen

Im ersten Halbjahr wurden in Tirol mehr als 1700 Unfälle mit Verletzten verzeichnet. In rund 160 Fällen war eine Alkoholisierung oder Beeinträchtigung durch Drogen Grund für den Unfall. Leitgeb kündigte an, dass die Polizei in den kommenden Monaten ein verstärktes Augenmerk auf das Thema legen werde.