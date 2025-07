Freddie-Erinnerungen: Queen lebt in St. Pölten auf

Freddie lebt! Zumindest die tänzerische Version seines Selbst war am Freitag bei der Premiere von „Queen – Mercury the Legend“ auf der Bühne des Sommertheaterparks in St. Pölten zu bewundern. Unter der Regie von Michael Fichtenbaum schlüpft Florient Cador (zeichnet auch für die packende Choreografie verantwortlich) in die Rolle des 1991 verstorbenen Weltstars. Cador hat dabei nicht nur die Präsenz, sondern auch die Gestik und Mimik von Mercury bis aufs kleinste Detail verinnerlicht.