Zahlreiche Verletzte und jede Menge Blechschäden

Missglücktes Überholmanöver

Und gegen 20 Uhr musste die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Walderstraße in Absam ausrücken. Ein 30-jähriger Italiener wollte mit dem Auto einen Radfahrer überholen, als dieser per Handzeichen andeutete, nach links abbiegen zu wollen. Der Autofahrer bremste stark ab und wich nach links aus. Dabei überfuhr er einen Leitpflock und stieß gegen einen Meilenstein. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall zog sich der 30-Jährige erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus in Hall eingeliefert. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.