Kultursommer punktet mit Herz und Engagement

So abwechslungsreich wie das weite Land selbst ist auch der Kultursommer. Genauer gesagt: 573-mal Vielfalt! Denn in ebensovielen Gemeinde in Niederösterreich wird etwas geboten. Ob auf der Bühne, auf Dorfplätzen, bei Straßenfesten, in Kirchen und Schlössern, oder auch im Wirtshaus – mit mehr als 300 Festivals und zehntausenden Akteuren ist für jeden etwas dabei. „Der Kultursommer in NÖ ist beeindruckend. Was sich hier in unzähligen Initiativen, Vereinen, Ensembles, Bands und auf den Bühnen tut, ist unnachahmlich“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das bereichere und belebe seit Jahrzehnten die Regionen.