Das AMS-Dilemma: Weniger Jobs für mehr Arbeitslose

Zwar sagen Wirtschaftsforscher jetzt für heuer einen ganz leichten Aufwärtstrend voraus, doch auf dem heimischen Arbeitsmarkt haben diese Prognosen noch kleinen Widerhall gefunden.Um 6,7 Prozent ist die Arbeitslosigkeit in NÖ im Vergleich zum Juni des Vorjahres angestiegen. In absoluten Zahlen: 42.343 Personen sind hier arbeitslos gemeldet. Rechnet man noch jene in AMS-Schulungen dazu, steigt diese Zahl auf 51.735 an, auch dies sind um 6,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Nimmt man nur die Entwicklung seit Jänner her, ist die Arbeitslosigkeit im ersten Halbjahr um 3,8 Prozent gestiegen.