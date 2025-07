Kinder wandern auf Spuren von Kräutern für Annika

Kinder wandern für guten Zweck

Um zu helfen, lädt die diplomierte Wildkräuterpädagogin Eunike Grahofer in Kooperation mit Vereinen und Firmen am 10. Juli um 14 Uhr zu „Kinder wandern für Kinder“ zur Saalmühle (Mühlen und Höfe 5) in Waidhofen. Neben der federführenden Grahofer helfen der Verein Waidhofen.Sozial.Aktiv., die Waldviertler Sparkassen Bank AG, die Großdietmannser Dirndlweiber sowie Martin und Birgit Pauer zusammen, um für die Fünfjährige Spendengelder zu lukrieren.