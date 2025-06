Eine Stunde bewusstlos, dann schlug Wanderer Alarm

Die unfassbaren Szenen hatten sich am Sonntagnachmittag in Haiming im Bezirk Imst abgespielt. Bereits um 10 Uhr war der 30-jährige Einheimische vom Ortsteil Ötztal-Bahnhof aus zu einer Wanderung aufgebrochen – in Richtung der alten Stollen im Bereich Amberg/Gängewald.