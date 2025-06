„Politisches Kleingeld auf Rücken der Schüler“

„Opposition nutzt Falschmeldungen“

Die Opposition wütete in den sozialen Medien, die Roten bringen die Causa am Dienstag in den Landtag und befragen FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann zum „Hitzekollaps“. Dieser reagierte nach der „Krone“-Story, übte Kritik am „medialen Getöse“, das zu „Aufregung in Schüler- und Elternkreisen“ geführt habe. „Dass die Oppositionsparteien – allen voran SPÖ und Grüne – diese Falschmeldungen nutzen, um auf dem Rücken der Schüler politisches Kleingeld zu wechseln, ist befremdlich und klar zurückzuweisen“, so Hermann.