82-Jährige stürzte bei Abendwanderung in Wald ab

Bange Momente in der Nacht auf Donnerstag in Landeck in Tirol! Kurz vor Mitternacht meldete eine 67-Jährige ihre Mutter als abgängig. Die 82-Jährige war von einer Abendwanderung nicht mehr nach Hause gekommen. Bei einer Suchaktion wurde die ältere Frau schließlich gefunden. Sie ist von einem Steg abgestürzt und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.