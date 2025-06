Erfolgsquote bei Matura in Hauptfächern über 95%

Keine „Angstfächer“

Denn in den Hauptfächern näherte sich die Zahl der Absolventen der 100-Prozent-Marke an. Vor allem in den Gymnasien: In Deutsch schafften hier 99,3 Prozent die Reifeprüfung, in Englisch waren es 99,1 Prozent der Kandidaten. Auch das „Angstfach“ Mathematik schlossen 98,1 Prozent positiv an. An den berufsbildenden Schulen ist das Ergebnis ebenfalls hervorragend. In Deutsch und Englisch liegt die Erfolgsrate bei über 98 Prozent, in Mathematik bei 97,4 Prozent.