Sonnwendfeuer führte tags darauf zu Brand am Berg

Landauf, landab sorgten am Samstagabend in Tirol wieder die traditionellen Sonnwendfeuer auf vielen Bergen für Staunen. Auch in Kössen im Bezirk Kitzbühel. Dort hatte das Brauchtum aber ein Nachspiel am Sonntag. Unterhalb eines Gipfels war es zu einem Glimmbrand gekommen. Einsatzkräfte mussten mit Hubschraubern auf den Berg geflogen werden.