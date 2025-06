Ungetrübter Badespaß beim Sprung ins kühle Nass

28 Badeplätze geprüft

Vom Badeteich in Allentsteig über den Bergwerkssee in Langau bis zur Seeschlacht in Langenzersdorf, den Ozean in Guntramsdorf oder die Kampstauseen – quer durchs Land wurden 28 Badestellen, die als sogenannte EU-Badegewässser gelten, in den vergangenen Tagen getestet. Die Wasserqualität wird bei diesen Überprüfungen, die während der Badesaison in 14-tägigen Intervallen erfolgen, in vier Bewertungsstufen eingeteilt: ausgezeichnet, gut, ausreichend und mangelhaft.