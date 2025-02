Getrickst: Über 100.000 Euro Strafen in Kitzbühel

Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel Ende Jänner haben für einige Firmen unangenehme Folgen. Die Finanzpolizei deckte im Zuge üblicher Kontrollen offenbar einige illegale Machenschaften auf und verdonnerte Unternehmen zu Strafen in Höhe von rund 100.000 Euro, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit.