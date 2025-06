Auto-Einbrecher wurden auf frischer Tat ertappt

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. „Um kurz nach 4 Uhr nahmen ein 36-Jähriger und eine 34-Jährige vom Parkplatz ihres Wohnhauses in Vomperbach verdächtige Geräusche wahr“, heißt es von den Ermittlern. Als das Paar nachschauen ging, flüchteten plötzlich zwei Personen vom Parkplatz.