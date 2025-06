Besitzer ertappte Automaten-Dieb auf frischer Tat

Dieser Besitzer eines Eierautomaten im Tiroler Aldrans war gewappnet: Als sich ein 30-Jähriger in der Nacht an seiner Maschine zu schaffen machte, schnappte er ihn und übergab den Mann der Polizei. Die ermittelt nun, ob der mutmaßliche Täter auch für ähnliche Delikte in der Region verantwortlich ist.