Bergrettung holte Paragleiter aus Baumkronen

Pilot blieb unverletzt

Der Mann steuerte seinen Gleitschirm daher absichtlich in mehrere Baumkronen, um sich nicht durch einen Aufprall am Boden zu verletzen. Sein Plan ging auf, der Österreicher blieb unverletzt. Allerdings verfing sich der Gleitschirm in den Ästen, weshalb der Pilot die Rettungskette in Gang setzte.