Alko-Lenkerin verunfallte wegen Tier auf Straße

Kurz vor 4.30 Uhr war die Einheimische mit ihrem Auto auf der B-171 im Gemeindegebiet von Imst in Fahrtrichtung Landeck unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve stand plötzlich ein Wild auf der Straße. „Die Lenkerin wich dem Tier aus, verriss das Lenkrad und kam dadurch von der Fahrbahn rechtsseitig ab und in der Folge im Bereich der Straßenböschung zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.