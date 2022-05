Salzburg Ducks mit historischem ersten Sieg

In Hälfte zwei drehten die „Enten“ richtig auf: Nach Touchdowns von Bernsteiner und Reuter zogen die Hausherren auf 28:7 davon. Die Steirer konnten nochmals verkürzen, es waren aber die Mozartstädter, die das letzte Wort hatten: Denton machte mit seinem zweiten Lauf in die Endzone alles klar - Endstand 35:20. Damit dürfen sich die Ducks über den ersten Sieg in der Austrian Football League freuen. „Ich freue mich für jeden in diesem Klub. Wir konnten endlich unser Spiel aufs Feld bringen und uns dafür belohnen“, war Head Coach Nick Johansen hocherfreut.