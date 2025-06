Entertainment soll künftig den Marktabsatz fördern

Auf zahlreichen deutschen Märkten nimmt der Unterhaltungsfaktor eine große Rolle ein – und fördert nebenbei auch den Umsatz. Dem Chef des Frischemarktes in Groß-Enzersdorf, Rupert Döltl, dürfte mit der Bestellung einer Nachfolge von Gabriele Egger als Leiterin ein schwungvoller Fang gelungen sein: Gleich bei der Vorstellung brachte die ehemalige Besitzerin eines Nähgeschäftes in der Stadt viel Schwung zwischen Salat und Bratwürste. „Mit ihrer offenen, als Moderatorin geübten Art brachte sie Stimmung in die Besucherreihen“, erzählt Döltl, „und sogar der griechische Marktfahrer Dimitri ließ sich spontan zu einem Sirtaki hinreißen.“ Für die Jüngsten war eine Kinderschmink-Ecke eingerichtet, ein DJ sorgte für außergewöhnliche Stimmung.