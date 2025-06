Die Zukunft des Holzbaus kommt aus dem Wipfel

Was früher als bloßes „Astwerk“ im Ofen endete, könnte schon bald zum Hightech-Werkstoff der Zukunft werden. „Wir wollen mit unserem Projekt „BranchUP“ an der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) zeigen, wie sich selbst krumme Äste und verwinkeltes Kronenholz in nachhaltige Baustoffe verwandeln lassen – und das nicht irgendwo, sondern konkret und wirtschaftlich tragfähig“, versichern Maximilian Pramreiter und Tobias Nenning. Gemeinsam haben sie sich einer Holzquelle verschrieben, die bisher fast ausschließlich der Energiegewinnung diente: Ast- und Kronenholz von Laubbäumen. Was bislang gehäckselt und verheizt wurde, soll durch ihre Forschung künftig verbaut und verbrettert werden.