Autodiebe gaben sich als Kaufinteressenten aus

Überweisungsbestätigung kam via WhatsApp

Ein paar Tage darauf erschienen die zwei bislang unbekannte Männer auch an der Wohnadresse des 65-Jährigen. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer angeblichen Firma aus, überprüften das Fahrzeug und einigten sich vor Ort erneut auf den vereinbarten Kaufpreis. Einer der Tatverdächtigen schickte dem Opfer eine vermeintliche Überweisungsbestätigung via WhatsApp.