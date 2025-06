100.000 Gäste erlebten heuer die Waldviertel pur

Bei ihrem Paradeevent am Wiener Rathausplatz stellten die Waldviertler der Bundeshauptstadt zwar keinen Baum auf, aber so ähnlich. Zum 20-jährigen Jubiläum des dreitägigen Festes, das trotz des Regens am zweiten Tag fast 100.000 Besucher zählte, stiftete die Region als Dankeschön für die Gastfreundschaft einen größeren Baum – eine Kornelkirsche, die landläufig auch als „Dirndl“ bekannt ist.