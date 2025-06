Betrunken! Einbrecher stürzte bei Flucht vor Vater

Obwohl er offensichtlich stark alkoholisiert war, schaffte es der amtsbekannte 20-Jährige in Dobersberg im Waldviertel am Sonntag dennoch, die Scheibe eines Wohnhauses einzuschlagen und in den ersten Stock zu gelangen. So unauffällig dürfte er um 3 Uhr morgens dann aber nicht gewesen sein, denn der Familienvater entdeckte den Einbrecher.