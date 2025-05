Pkw-Lenker (74) erlitt nach Unfall Schlaganfall

Erheblicher Rückstau in beiden Richtungen

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dadurch wurde das Auto des Einheimischen über den Abhang geschleudert, kam jedoch auf der Böschung zum Stehen. „Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt“, so die Exekutive. Die B172 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergearbeiten aber nur erschwert passierbar, weshalb sich ein erheblicher Rückstau in beiden Fahrtrichtungen bildete.