Pkw erfasste E-Scooter-Fahrer (9) am Zebrastreifen

Gegen 14.30 Uhr am Donnerstag fuhr ein 77 Jahre alter Grazer mit dem Auto auf der Alten Poststraße. Ein neunjähriger Bub fuhr mit seinem E-Scooter am Gehsteig in die gleiche Richtung. Plötzlich – so schildert es die Polizei – fuhr das Kind kurz vor der Dreierschützengasse auf einen Zebrastreifen. Es kam zum Zusammenstoß.