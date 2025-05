Betreuung von Kindern in Ferien sichergestellt

208 Freizeitpädagogen haben sich heuer bereits ein ausgeklügeltes Programm ausgedacht. Wie etwa in der Volksschule in Statzendorf, wo sich die Hortbetreuerin bereits mit Outdoor-Aktivitäten wie Wasserspielen und Co. bereits gewappnet hat. „Auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt, bieten wir über den gesamten Ferienzeitraum von neun Wochen eine Ferienbetreuung an. Die Infrastruktur der Schule und der Gemeinde werden zur Programmgestaltung genutzt“, so Bürgermeister Herbert Ramler. Seitens des Landes wird allerorts mit Förderungen unterstützt. Die Familienland GmbH sorgt mit zusätzlichen Angeboten für eine Entlastung des Ferienbudgets bei Familien – etwa mit der kostenlosen Ferienwoche „Business4Kids“ oder weiteren zwei Wochen „WIFI Kids Academy“.