Mopedlenker verletzt: Porsche-Lenkerin gesucht

Der 15-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Moped in der Georgigasse in Richtung stadteinwärts. Zum Sturz kam es, als eine blonde Frau mit ihrem schwarzen Porsche die Ausfahrt der „Graz International Bilingual School“ verließ. Die Frau dürfte beim Einbiegen in die Georgigasse die Vorrangregeln missachtet haben, weshalb der Mopedfahrer zu einer Notbremsung gezwungen wurde.