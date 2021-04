Offene Fenster sind für Katzen brandgefährlich

Katzen lieben die Aussicht

Sind die Fenster erst einmal gesichert, macht man Samtpfoten besonders mit einem gemütlichen Plätzchen am Fensterbrett eine große Freude. Auf einem weichen Polster beobachten Katzen oft stundenlang, was in der Natur gerade vor sich geht. Besonders freuen sich Wohnungskatzen natürlich über einen Balkon, der ebenfalls gut gesichert sein sollte. Übrigens schreibt das Gesetz Katzenhaltern eine ausreichenden Sicherung ihrer Fenster und Balkone vor.