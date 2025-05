Zwei defekte Lkw auf A12 sorgten für Stau-Chaos

Jede Menge Geduld brauchten Fahrzeuglenker Dienstagfrüh in und rund um Innsbruck! Hauptgründe waren gleich zwei defekte Lkw auf der Inntalautobahn in Richtung Kufstein. Diese führten zu einem kilometerlangen Rückstau und zu massivem Ausweichverkehr, was die Situation im städtischen Frühverkehr in Innsbruck zunehmend verschärfte.