Familien mit bis zu acht Kindern in der Steiermark

Sicher ist so viel: In der Grünen Mark gibt es (Stand April) einige Großfamilien mit mehreren Kindern, die Sozialunterstützung beziehen. Zum Teil bestehen diese „Bedarfsgemeinschaften“, so die Bezeichnung der Sozialabteilung, aus zwei Erwachsenen mit bis zu acht Kindern. Eine 13-köpfige Familie wie in Wien wohnt hier nicht. Aber würde sie bei uns ein ähnlich hohes Sozialgeld bekommen (unter der Annahme, dass die beiden Erwachsenen kein Einkommen beziehen)?