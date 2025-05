Moderne Akkuzüge für Umwelt und Pendler gefordert

Initiative für Akkuzüge

„Und zwar um ganze zwölf Jahre bis 2040“, wettert Florian Krumböck. Der St. Pöltner ÖVP-Abgeordnete will jetzt eine parteiübergreifende Initiative starten: „Wenn schon der Strom nicht aus der Oberleitung kommt, dann braucht es moderne Akkuzüge als Alternative.“ Diese seien nicht nur umweltfreundlicher, sondern würden auch den Pendlern mehr Komfort bieten. „Vier von fünf Fahrten auf dieser Linie werden noch in den veralteten weiß-blau-roten 5047er-Modellen absolviert“, so Krumböck.