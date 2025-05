Kollision: 80-Jährige verletzt, drei Autos kaputt

Am Freitagnachmittag krachte es in Knittelfeld auf der L518 in Richtung Spielberg. Eine 80-Jährige war dort mit ihrem Pkw unterwegs, zur selben Zeit bog ein 59-jähriger Kleinbuslenker nach rechts in die Kärntnerstraße ein. Im Bereich der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 80-Jährigen auch noch gegen ein abgestelltes Fahrzeug geschleudert.