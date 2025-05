36-Jähriger bedrohte am Bahnhof Mann mit Messer

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr am Grazer Hauptbahnhof wurde die Polizeistreife auf einen Zwischenfall aufmerksam gemacht: Ein Mann richtete ein ausgeklapptes Messer „in bedrohlicher Haltung“ gegen einen anderen Mann. „Das mutmaßliche Opfer wich rückwärts zurück“, schildert die Polizei. Die Beamten richteten die Dienstwaffe auf den Mann und forderten ihn auf, das Messer abzulegen, was er nach kurzem Zögern tat.