Steirische SPÖ: Bundesrätin wird soziales Gesicht

Tue Gutes und rede zu wenig darüber. Das traf bisher auf die steirische SPÖ zu. Sie hat seit mehr als zehn Jahren eine „Helpline“, an die sich alle Menschen in der Steiermark wenden können. Die Hilfe kann in Form von Lebensmittelgutscheinen, finanzieller Soforthilfe (dank Beiträgen der Abgeordneten), Unterstützung bei Behördenwegen und in Fragen der Pflege oder einfach nur durch Zeit zum Zuhören erfolgen.