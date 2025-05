Wohnbau bei Einkaufszentrum sorgt für Aufregung

Eine Anfrage an Raumordnungslandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) sollte Klarheit bringen, nun liegen die Antworten vor. In der Sache geht man jedenfalls d’accord: Laut Büro Amesbauer hätte die Aufsichtsbehörde zum laufenden Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren in Fohnsdorf einen Genehmigungsvorbehalt ausgesprochen.