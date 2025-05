Gemeinderatswahlen: Einsprüche abgewiesen

Ergebnisse bleiben wie am Wahltag

Für die Wahlbehörde sind somit die steirischen Gemeinderatswahlen 2025 abgeschlossen. Damit muss keine Wahl wiederholt werden und die Ergebnisse bleiben gleich wie bereits am Wahltag ausgezählt. In den drei Gemeinden müssen nun so bald wie möglich konstituierende Gemeinderatssitzungen stattfinden, in denen ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt wird.