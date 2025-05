Einbruch in zwei Lokale: Verdächtiger (38) gefasst

Kurz vor 6 Uhr und etwa 40 Minuten später brach der vorerst Unbekannte am Unteren Stadtplatz in Kufstein in zwei benachbarte Lokale ein. „Der Täter erbeutete in Summe einen Bargeldbestand in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages“, heißt es seitens der Polizei.