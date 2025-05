Rekordauftrag für steirischen Flugzeug-Ausstatter

Wer viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist irgendwann ziemlich sicher schon einmal in einer Maschine gesessen, in der Komponenten des steirischen Flugzeugzulieferers Ames verbaut sind. Ob in Äthiopien, den USA, China, Indien oder natürlich Österreich und Deutschland: „Wir haben in den letzten 20 Jahren rund 500 Airlines auf der ganzen Welt ausgestattet. Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt selbst nicht, dass es überhaupt so viele gibt“, sagt Firmengründer und Eigentümer Walter Starzacher.