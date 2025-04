Dreijähriges Kind in Werfen von Auto umgefahren

Auch in Werfen: Rennradfahrer angefahren

Ein 66-jähriger Rennradfahrer fuhr ebenfalls am Montag auf der Salzachtal Straße in Werfen Richtung Salzburg. Eine 36- jährige Einheimische kollidierte beim Auffahren auf die B159 mit dem Radfahrer. Dabei wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des PKW und in weiterer Folge auf die Fahrbahn geschleudert. Der Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Schwarzach gebracht. Beide Lenker hatten keinen Alkohol getrunken.