Unfassbarer Missbrauch: 15 Hunde abgenommen

Am Sonntagmorgen wurden der Polizei frei laufende Hunde in Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) gemeldet. Die Polizei führte vor Ort Erhebungen durch und fand Schreckliches: Bei einer Nachschau am Grundstück des 46-jährigen Hundehalters, dessen Tiere entlaufen waren, wurden katastrophale Zustände vorgefunden. Unter anderem wurde ein Husky-Welpe mit schwersten Verletzungen in einer Hundehütte entdeckt. Daraufhin wurde eine Amtstierärztin der BH Murtal zugezogen.