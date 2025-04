Mit Daumen in Sägeblatt geraten: Lehrling verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 10 Uhr. Der 19-Jährige, der sich im dritten Lehrjahr befindet, war in einer Firma in Kirchberg mit Holzschnittarbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. „Dabei griff er über das Sägeblatt nach einem Holzstück und geriet mit dem rechten Daumen in das laufende Sägeblatt“, heißt es von der Polizei.