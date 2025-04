Admira patzt erneut im Titelkampf. Ried freut‘s

Bei kontinuierlichem Regen in der Südstadt ging die Admira in der 17. Minute in Führung. Kapitän Thomas Ebner erzielte in Torjäger-Manier seinen ersten Treffer in dieser Saison. Sturm belohnte sich jedoch für einen couragierten Auftritt in der ersten Hälfte und drehte durch einen Doppelpack von Peter Kiedl (33., 41.) bis zur Pause den Spielstand. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Niederösterreicher gegen die Niederlage, allerdings mit unzureichenden Mitteln. Nach Treffern von Daniel Nussbaumer (78.) bzw. Richmond Osayantin (75.) endete die Partie 2:3.