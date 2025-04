Wegen Pkw stark gebremst: Frau in Tram verletzt

Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 8 Uhr. Die Straßenbahn, die von einer Einheimischen (54) gelenkt wurde, fuhr in der Höttinger Au stadteinwärts in Richtung Osten. „Zeitgleich fuhr eine unbekannte Lenkerin mit einem hellgrauen Pkw in der Layrstraße in nördliche Richtung“, heißt es von der Polizei.