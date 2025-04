Sprayer mit wilder Graffiti-Attacke auf Rentnerin

Tobender Mann in Zelle war Angreifer

U. ging daraufhin nach Hause. „Ich war ehrlich gesagt so perplex. Nach einem kurzen Moment des Schreckens und einem Gespräch mit meinem Sohn haben wir dann die Polizei verständigt. Beamte waren in kürzester Zeit bei mir“, erzählt die Pensionistin. Doch die wilde Geschichte ist damit noch nicht fertig erzählt. Als sie später die fertige Anzeige am Polizeiposten unterschreiben wollte, hörte U. nebenan einen Mann toben – es war der Sprayer, der in der Zelle wütete.