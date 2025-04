Touristiker stellen sich am Stammtisch Kritikern

Landesrat: „Zuhören, diskutieren, aufklären“

Jetzt geht die Branche in die Offensive. Unter dem Titel „Tourismusforum on tour“ stellen sich hochrangige Vertreter wie Tourismus-LR Mario Gerber und die oberste Tirol-Werberin Karin Seiler der Kritik und den Fragen der Bevölkerung. „Es geht darum, zuzuhören, zu diskutieren, aufzuklären“, nennt Gerber die Ziele dieses Forums. Am 29. April geht es in Absam los (Gasthof Bogner, 18 Uhr) – dann folgen Termine in Landeck, Assling und Hopfgarten.