Frau wegen Hitlergruß und Naziparolen vor Gericht

Oft sind es Männer, die wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor Gericht Platz nehmen müssen, am Donnerstag war in Tirol aber eine 40-jährige Frau angeklagt. Die sichtlich angetrunkene Angeklagte hob im Februar vor einem Supermarkt in Innsbruck gleich mehrfach den rechten Arm und skandierte für das Umfeld deutlich hörbar „Sieg Heil“.