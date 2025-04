So bunt wird die „Krone“-Hüttenroas am 18. Mai

Anreise & Maut-Aktion

Von Abtenau und von Strobl aus ist die Auffahrt auf die Postalm am Wolfgangsee möglich. Dank unserer Partner gibt’s die Maut am 18. Mai zum halben Preis: Kupon downloaden und an der Mautstelle vorweisen, danach nur € 8,50 statt € 17,- pro PKW zahlen.