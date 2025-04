Graz: Geplanter Moschee-Neubau sorgt für Aufregung

Das heiklere Thema wäre aus Sicht der Stadt der Verkehr: „Ausschlaggebend wird sein, ob es sich bei der geplanten Anlage offiziell um eine Religionsstätte oder ein Veranstaltungszentrum handelt“, betont Herzog. So wären bei Kirchen auch nicht automatisch Parkplätze vorgeschrieben. „Zu einer großen Verschlechterung der Verkehrssituation darf es aber so oder so nicht kommen.“