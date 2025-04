Wunderwelt unserer Bäume und Naturschätze

Hauptsächlich mit charaktervollen Bildimpressionen der knorrigen Wesen des Waldes, aber auch stimmungsvollen Begleittexten in Form von Versen beziehungsweise Gedanken großer Persönlichkeiten wie Rosegger, Goethe, Stifter, Beethoven, Michelangelo und Einstein. Vorworte lieferten der Autor dieser Zeilen sowie Bundesforste-Chef Georg Schöppl und der Leiter der IMC-Hochschule in Krems Dr. Heinz Boyer. Letzterer ist übrigens mit Abt Patrick Schröder dabei, hoch über der Donau beim Stift Göttweig einen Heilwald sprießen zu lassen, der in den Tiefen des naturkundlichen Wissens der Ahnen wurzelt.